WSJ: Германии придётся выбрать между Украиной и собственной экономикой

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Официальному Берлину предстоит сделать тяжёлый выбор, заявили аналитики. Либо Германия ориентируется на собственное благосостояние и экономику, либо помогает Украине.

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Как уточнили аналитики, цены на энергоресурсы растут, домохозяйства и рядовые граждане оказались в нелёгком положении.

"Приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства", — пишет Wall Street Journal.

Как сообщила газета, согласно информации от анонимных источников, Берлин уже согласился поддержать пакет помощи ЕС для Киева на ближайшие четыре года.