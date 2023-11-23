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WSJ: Германии придётся выбрать между Украиной и собственной экономикой

0:46
Мир

Официальному Берлину предстоит сделать тяжёлый выбор, заявили аналитики. Либо Германия ориентируется на собственное благосостояние и экономику, либо помогает Украине.

WSJ: Германии придётся выбрать между Украиной и собственной экономикой
Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Как уточнили аналитики, цены на энергоресурсы растут, домохозяйства и рядовые граждане оказались в нелёгком положении.

"Приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства", — пишет Wall Street Journal.

Как сообщила газета, согласно информации от анонимных источников, Берлин уже согласился поддержать пакет помощи ЕС для Киева на ближайшие четыре года.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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