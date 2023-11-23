Официальному Берлину предстоит сделать тяжёлый выбор, заявили аналитики. Либо Германия ориентируется на собственное благосостояние и экономику, либо помогает Украине.
Как уточнили аналитики, цены на энергоресурсы растут, домохозяйства и рядовые граждане оказались в нелёгком положении.
"Приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства", — пишет Wall Street Journal.
Как сообщила газета, согласно информации от анонимных источников, Берлин уже согласился поддержать пакет помощи ЕС для Киева на ближайшие четыре года.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.