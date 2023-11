В октябре и начале ноября США ввели санкции против пяти танкеров, перевозящих российскую нефть. Власти Вашингтона утверждают, что эти суда страхуются американскими компаниями, при этом сами нарушают ограничения, перевозя нефть по ценам выше установленного "Большой семеркой" предела, сообщает EADaily.

Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.