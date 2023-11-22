Попавшие под санкции танкеры "Совкомфлота" остановились: ограничения США обжалуют

В октябре и начале ноября США ввели санкции против пяти танкеров, перевозящих российскую нефть. Власти Вашингтона утверждают, что эти суда страхуются американскими компаниями, при этом сами нарушают ограничения, перевозя нефть по ценам выше установленного "Большой семеркой" предела, сообщает EADaily.

Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

Из пяти танкеров четыре принадлежат российскому "Совкомфлоту" через его дочерние компании. Все пять судов были остановлены. Российский судовладелец обещает обжаловать наложенные санкции.

После введения санкций США танкеры, подпадающие под ограничения, приостановили свои рейсы. Три судна "Совкомфлота" — "Казань", "Лиговский проспект" и "СКФ Приморье" — не выходят в море с начала ноября. По данным АИС судов, два танкера находятся в портах Китая, а один — в Мурманске.

Танкер NS Century, направлявшийся в индийский Вадинар с грузом дальневосточной нефти, с момента объявления санкций находится у берегов Шри-Ланки в режиме маневрирования и не возвращается на свой маршрут уже пятый день. Ранее планировалось, что судно прибудет в Индию 25 ноября.

Американские власти утверждают, что санкции были введены из-за того, что танкеры перевозили нефть по ценам, превышающим установленный потолок, и их страховали американские компании. Предположительно, "Совкомфлот" в настоящее время ищет возможности для перестраховки танкеров за пределами американской юрисдикции.

Тем временем российский судовладелец объявил о намерении подать апелляцию на решение управления по иностранным активам министерства финансов США. По информации издания The TradeWinds, "Совкомфлот" заявил о несправедливом отношении. Санкции предусматривают блокирование активов дочерних компаний, управляющих танкерами, в юрисдикции США, а также запрет на любые транзакции. С ними также запрещены сделки с американскими юридическими и физическими лицами, за исключением чрезвычайных ситуаций.

"Совкомфлот" находится под санкциями ЕС и США, а его дубайское подразделение Sun Ship Management — под санкциями Евросоюза. Неизвестно, как эти ограничения повлияют на деятельность судов. До последнего времени судовладельцу удавалось обходить ограничения, переводя флот около 80 судов под индийский регистр IRClass.

По данным Reuters, практически весь флот "Совкомфлота" переведен на индийский регистр. Также сообщалось, что российская компания зарегистрировала еще одну фирму, Oil Tankers SCF MGMT FZCO, и перевела на нее с июля 45 танкеров. Трейдеры уточняют, что это облегчит обслуживание танкеров, включая бункеровку и страхование.