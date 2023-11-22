Die Welt*: Зеленский сам сеет зёрна сомнения в возможности победы Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский самостоятельно посеял сомнение в возможности ВСУ одержать победу над российской армией.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Как напоминает Die Welt*, глава Украины неоднократно говорил о том, что ВСУ проиграют конфликт без помощи со стороны США.

По данным журналистов, международные наблюдатели тоже сомневаются в возможности победы Украины, ведь США приняли бюджет, не предусматривающий дополнительную помощь ВСУ. Помимо этого, в материале сказано, что Евросоюз не сможет поставить миллион артиллерийских боеприпасов Украине к весне 2024 года.

Запад не уверен в том, что ВСУ смогут продолжить контрнаступление в изменившейся ситуации, уточнили авторы.

Журналисты также сообщили о публичных разногласиях между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которые лишь ухудшают обстановку. Это может привести к тому, что некоторые политики начнут подталкивать Киев к переговорам с РФ, подчёркивается в публикации.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.