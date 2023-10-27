Welt*: Запад может перестать финансировать Украину из-за Израиля

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Западная военная и финансовая помощь Украине может прекратиться из-за обострения ситуации в Израиле. Такой прогноз сделал журналист Макс Хермес.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Обозреватель признал, что внимание Запада переключилось на ситуацию в Израиле, что отодвинуло помощь Киеву на второй план.

"Об Украине уже не так много говорят. Это может привести в долгосрочной и среднесрочной перспективе к тому, что Запад снизит финансовую и военную помощь и сфокусируется на Израиле", — заметил Хермес в эфире немецкого канала Welt*.

Журналист напомнил, что в Белом доме также не все согласны и дальше активно помогать Украине, и это обстоятельство не может не беспокоить Киев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала France 2 уже выразил обеспокоенность по поводу того, что израильский конфликт перетягивает внимание мировой общественности от событий на Украине.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.