Израиль: потери ЦАХАЛ в наземной операции в Газе достигли 69 человек

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Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате боестолкновений с ХАМАС в секторе Газа после начала наземной операции достигли 69 человек.

Фото: wikimedia. org

Об этом в среду, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Официальные представители ЦАХАЛ ранее признавались, что среди погибших в палестинском анклаве израильских военных есть жертвы огня по своим. Общие же потери армии Израиля с момента начала полномасштабной войны с ХАМАС составили 390 человек.

В свою очередь, число мирных палестинцев, погибших от обстрелов со стороны еврейского государства, составляет по меньшей мере 13 тысяч человек, а еще около 6 тысяч жителей Газа пропали без вести. Большинство из них погребены под разрушенными ЦАХАЛ зданиями.