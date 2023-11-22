Weltwoche: переговоры Украины и России могут пройти и без "препятствующего миру" Зеленского

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Из-за позиции Владимира Зеленского по переговорам с Россией Киев и Москва могут обсудить завершение конфликта без участия президента Незалежной, заявил немецкий обозреватель Вольфганг Койдль.

Фото: edition.cnn.com

По его словам, Запад начинает изрядно уставать от киевского режима и расходов на конфликт. Однако Зеленский занял чёткую позицию, и не раз заявлял, что переговоры с Москвой невозможны.

"Переговоры с Москвой неминуемы, однако украинский президент сам создаёт препоны на пути к ним. <…> Значит, придётся без него", — заявил обозреватель в статье для Weltwoche.

Как уточнил аналитик, то, что Зеленского намерены "устранить" — вопрос решённый, но пока неизвестно, когда именно это произойдёт.