Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал безумными разговоры о том, что США смогут воевать на три фронта

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У США не хватит сил и резервов, чтобы выдержать войну сразу на три фронта. В этом уверен бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Сейчас у нас глупая администрация, я слышал разговоры о том, что мы можем позволить себе вести три войны. Это всё безумие", — отметил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Бывший советник Пентагона подчеркнул, что Вашингтон сильно ошибается, утверждая, что будет в состоянии вести три войны одновременно — против Китая, России и исламских государств. Такая нагрузка окажется чрезмерной для экономического положения США, и финансовые дела страны будут идти всё хуже.

Ранее Макгрегор сделал предостережение Владимиру Зеленскому, предсказав ему бесславный конец в любом случае, и предположив, что он может закончить так же, как "Троцкий".