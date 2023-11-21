У США не хватит сил и резервов, чтобы выдержать войну сразу на три фронта. В этом уверен бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Сейчас у нас глупая администрация, я слышал разговоры о том, что мы можем позволить себе вести три войны. Это всё безумие", — отметил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Бывший советник Пентагона подчеркнул, что Вашингтон сильно ошибается, утверждая, что будет в состоянии вести три войны одновременно — против Китая, России и исламских государств. Такая нагрузка окажется чрезмерной для экономического положения США, и финансовые дела страны будут идти всё хуже.
Ранее Макгрегор сделал предостережение Владимиру Зеленскому, предсказав ему бесславный конец в любом случае, и предположив, что он может закончить так же, как "Троцкий".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.