Экс-советник главы Пентагона: Зеленского после бегства может ждать судьба Троцкого

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Чиновники из стран Запада, которые проводят встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, часто напоминают ему, что он стал лицом вооружённого конфликта. Об этом сообщил экс-советник руководителя Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По его словам, на Западе считают, что кто-то должен заменить Зеленского на президентском посту и подписать мирный договор с РФ. Как подчеркнул военный аналитик, Украину заставляют закончить конфликт, поскольку США и их союзники уже не в силах оказывать поддержку ВСУ.

Он добавил, что Зеленский сделает подарок украинским гражданам, если решится на отставку. Однако украинского президента ожидает мрачное будущее даже в случае бегства с территории государства, убеждён Макгрегор.

"Я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнёт ледорубом череп", — отметил аналитик в эфире Judging Freedom.

Ранее Зеленский вновь отверг возможность мирных переговоров с РФ, хотя признал тяжёлое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.