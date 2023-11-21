Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике военнослужащих, которые начинают увлекаться политической деятельностью.
По его словам, такая стратегия поведения является ошибочной. Как подчеркнул глава Украины, невозможно одновременно эффективно вести боестолкновения и думать о возможном участии в выборной кампании.
В этом случае военнослужащий начнёт вести себя как политик, что является "большой ошибкой", уточнил Зеленский в разговоре с The Sun.
Он также добавил, что военные стали активно заниматься политикой после Евромайдана на Украине.
Ранее Зеленский в очередной раз заявил о невозможности переговоров с Россией. При этом президент Украины признал тяжёлое положение ВСУ на линии соприкосновения.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.