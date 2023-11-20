В США заявили, что поражение Украины обернётся для США катастрофой

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Украинское поражение в специальной военной операции России закончится полным поражением.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Всё это выльется для Соединенных Штатов в катастрофу.

Об этом заявил американский журналист Гаральд Николсон.

"В этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой. В итоге сейчас Путин выигрывает. Это крупное поражение для США", — отметил публицист.

Американцы и ранее совершали ошибки, но раньше эти просчёты сходили им с рук. Сегодня, увы, не тот случай, подытожил аналитик.

Накануне Киев признал, что США воспринимают Украину как "нищего, ленивого и вороватого попрошайку".