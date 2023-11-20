Украинское поражение в специальной военной операции России закончится полным поражением.
Всё это выльется для Соединенных Штатов в катастрофу.
Об этом заявил американский журналист Гаральд Николсон.
"В этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой. В итоге сейчас Путин выигрывает. Это крупное поражение для США", — отметил публицист.
Американцы и ранее совершали ошибки, но раньше эти просчёты сходили им с рук. Сегодня, увы, не тот случай, подытожил аналитик.
Накануне Киев признал, что США воспринимают Украину как "нищего, ленивого и вороватого попрошайку".
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.