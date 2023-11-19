Киев признал, что США воспринимают Украину как нищего, ленивого и вороватого попрошайку

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Украине не следует больше рассчитывать на помощь Запада, поскольку налогоплательщики США устали кормить ленивых и вороватых дармоедов.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Об этом заявил политолог из Киева Тарас Загородний.

"Ukraine is a thieving beggar — говорят в США. Украина — вороватая попрошайка, если по-нашему. В этом мире каждый любит только себя, и дружит из-за денег или по необходимости. Мы должны чётко это понимать, и, в первую очередь, искать средства внутри страны", — отметил аналитик.

По его словам, в США воспринимают Украину как "нищего, ленивого и вороватого попрошайку". Их логика такова, что если на Украине не строят заводы, то украинцы не хотят помогать сами себе. А значит, почему американские налогоплательщики должны это делать?

Тем более, в США знают, какая в Незалежной коррупция, подытожил Загородний.