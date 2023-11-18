На Западе признали: сотни тысяч украинцев погибли зря

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Украина не сможет победить Россию, даже если её поддержит альянс НАТО.

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Поэтому необходимо заключить мир или хотя бы об этом начать задумываться. Об этом заявил венгерский политик, член Европейского парламента Балаж Хидвеги.

"Всё начинается с переговоров, хотя, конечно, переговоры с Россией будут очень трудными. Но их нужно будет начать. Потому что мы видим сотни тысяч украинцев, погибших на фронте. Мы видим тупик. Мы должны начать говорить об этой цели", — в эфире телеканала France 24 сказал Хидвеги.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украина — это жертва геополитики США.