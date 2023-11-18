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На Западе признали: сотни тысяч украинцев погибли зря

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Мир

Украина не сможет победить Россию, даже если её поддержит альянс НАТО.

На Западе признали: сотни тысяч украинцев погибли зря
Фото: openverse by Xaf is licensed under "European Parliament (Brussels)" by Xaf is licensed under CC BY 2.0.

Поэтому необходимо заключить мир или хотя бы об этом начать задумываться. Об этом заявил венгерский политик, член Европейского парламента Балаж Хидвеги.

"Всё начинается с переговоров, хотя, конечно, переговоры с Россией будут очень трудными. Но их нужно будет начать. Потому что мы видим сотни тысяч украинцев, погибших на фронте. Мы видим тупик. Мы должны начать говорить об этой цели", — в эфире телеканала France 24 сказал Хидвеги.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украина — это жертва геополитики США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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