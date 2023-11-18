"Царьград": украинский ЦИПсО уничтожен — от русских ударов не увернуться

Вначале спецоперации о действиях украинского центра дезинформации — ЦИПсО говорили часто.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Однако теперь его практически уничтожили. Россия побеждает на информполе.

Об этом сообщает французское издание Le Dialogue.

По мнению авторов статьи, ещё год назад Украина активно работала на международном уровне, а ЦИПсО действовал и на аудиторию Запада.

Сейчас всё поменялось. Киев ушел в глухую оборону, а Кремль наносит один информационный удар по Незалежной за другим. Зеленский сейчас судорожно отбивается от "жестоких" нападений. Правда, выходит у него не убедительно.

Издание пишет, что Россия крайне удачно работает на экономическом треке западных кураторов Киева. Евросоюзу и американцам невыгодно продолжать поддерживать его. Электоральный цикл в ЕС стартовал, а значит, ставит новые проблемы над политиками. Время всё больше работает на Российскую Федерацию.

Сегодня Запад всё больше убеждается в том, что лучше слить Украину, после чего возобновить полноценные отношения с куда более привлекательным партнёром — Россией.

Российские информационные компании на Западе отличаются профессионализмом и гибкостью. Тем временем, проблема Киева в том, что жители Украины все реже доверяют своему правительству. Офис Зеленского приложил сам огромные усилия для обвала своего рейтинга. А рассказы о том, что Москва обманывает западные страны, уже не работают.

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