Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо выяснить, не обладает ли Израиль ядерным оружием. Турецкого лидера цитирует издание Anadolu.
Эрдоган считает, что проверку Израиля нужно провести как можно скорее, пока "ещё не поздно".
"Необходимо обязательно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, пока не стало слишком поздно", — сказал Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что Анкара приложит все усилия к проведению этой проверки, инициировав создание инспекционного механизма.
17 ноября Эрдоган заявил, что ядерное оружие у Израиля есть, однако он в этом не признаётся.
Ранее турецкий лидер назвал Израиль "террористом", потому что именно так, по словам Эрдогана, Тель-Авив ведёт себя по отношению к Газе.
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