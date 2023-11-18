Эрдоган считает, что Израиль необходимо проверить на наличие ядерного оружия "пока не поздно"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо выяснить, не обладает ли Израиль ядерным оружием. Турецкого лидера цитирует издание Anadolu.

Фото: Фото: pxfuel.com

Эрдоган считает, что проверку Израиля нужно провести как можно скорее, пока "ещё не поздно".

"Необходимо обязательно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, пока не стало слишком поздно", — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара приложит все усилия к проведению этой проверки, инициировав создание инспекционного механизма.

17 ноября Эрдоган заявил, что ядерное оружие у Израиля есть, однако он в этом не признаётся.

Ранее турецкий лидер назвал Израиль "террористом", потому что именно так, по словам Эрдогана, Тель-Авив ведёт себя по отношению к Газе.