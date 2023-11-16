Дмитрий Медведев заявил, что победа будет за Россией

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Россия нуждается в победе, и победа будет за россиянами. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

На встрече с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации Медведев членов организации с праздником.

"(Хочу) пожелать вам успехов, здоровья и выразить надежду, что мы вместе добьёмся того, что нам сейчас так надо. А что нам нужно? Нам нужна победа! И она будет!" — сказал Медведев.

Днём ранее Медведев выразил уверенность, что США скоро прекратят поддерживать Украину. Политик считает, что это произойдёт не одномоментно, однако произойдёт обязательно.