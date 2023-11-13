Медведев заявил об убытках и репутационных потерях ушедшего из России бизнеса

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что ушедшие с российского рынка иностранные компании несут убытки и переживают репутационные потери. Он указал, что их места успешно осваивают отечественные предприниматели.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

"Очевидно, что время непростое, с начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываем на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры", — отметил Медведев в ходе заседания попечительского совета.

При этом он подчеркнул, что за последние полгода отечественные компании доказали, что могут успешно решать осень многие задачи.

В пример зампред Совбеза РФ привёл деятельность участников "Сколково". Объёмы выручки предприятия продолжают идти вверх. В прошлом году она выросла более, чем на 40%.

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