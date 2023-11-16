Сенатор Цеков призвал Украину готовиться к проблемам с получением помощи от США

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Сенатор из Крымского региона и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что с каждым днём для Украины становится всё сложнее получить поддержку со стороны западных стран, в том числе от США.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Ранее сенат США проголосовал за законопроект о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрена дополнительная помощь Израилю и Украине, как сообщил телеканал CNN.

"Ситуация на фронте для Украины становится всё более трудной. С увеличением времени становится сложнее привлечь финансовую поддержку от западных стран, включая США, и объём предоставляемой помощи сокращается. В этом я уверен", — отметил Цеков в беседе с РИА Новости.

По его словам, политические заявления украинских лидеров о контрнаступлении и предполагаемой скорой победе на поле боя вызывают всё большую критику и недоверие со стороны властей западных стран.