Сенатор Цеков призвал Украину готовиться к проблемам с получением помощи от США

Сенатор из Крымского региона и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что с каждым днём для Украины становится всё сложнее получить поддержку со стороны западных стран, в том числе от США.
Ранее сенат США проголосовал за законопроект о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрена дополнительная помощь Израилю и Украине, как сообщил телеканал CNN.
"Ситуация на фронте для Украины становится всё более трудной. С увеличением времени становится сложнее привлечь финансовую поддержку от западных стран, включая США, и объём предоставляемой помощи сокращается. В этом я уверен", — отметил Цеков в беседе с РИА Новости.
По его словам, политические заявления украинских лидеров о контрнаступлении и предполагаемой скорой победе на поле боя вызывают всё большую критику и недоверие со стороны властей западных стран.
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