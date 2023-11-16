Украину ждут проблемы с получением финансовой и военной помощи от США и других государств Запада. Такое мнение выразил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения для украинской армии становится "всё хуже и хуже".
"Поэтому чем дальше, тем проблемнее будет получение средств от западных стран во главе США, тем меньше будет выделяться помощи", — подчеркнул сенатор в беседе с РИА Новости.
Цеков добавил, что уверен в таком сценарии. Он обратил внимание на недоверие Запада к громким высказываниям украинского руководства о якобы успешной наступательной операции и возможности победы над Вооружёнными силами РФ.
Ранее канал CNN сообщил о намерении главы Белого дома Джо Байдена подписать законопроект о госфинансировании, который не предусматривает дополнительную помощь Украине и Израилю.
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