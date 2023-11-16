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Сенатор Цеков призвал Украину готовиться к проблемам с получением помощи от США

Сенатор Цеков призвал Киев готовиться к сложностям с получением помощи от США

0:59
Мир

Украину ждут проблемы с получением финансовой и военной помощи от США и других государств Запада. Такое мнение выразил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Сенатор Цеков призвал Киев готовиться к сложностям с получением помощи от США
Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения для украинской армии становится "всё хуже и хуже".

"Поэтому чем дальше, тем проблемнее будет получение средств от западных стран во главе США, тем меньше будет выделяться помощи", — подчеркнул сенатор в беседе с РИА Новости.

Цеков добавил, что уверен в таком сценарии. Он обратил внимание на недоверие Запада к громким высказываниям украинского руководства о якобы успешной наступательной операции и возможности победы над Вооружёнными силами РФ.

Ранее канал CNN сообщил о намерении главы Белого дома Джо Байдена подписать законопроект о госфинансировании, который не предусматривает дополнительную помощь Украине и Израилю.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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