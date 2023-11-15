CNN: Байден подпишет проект о госфинансировании без учета помощи Украине и Израилю

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Глава Белого дома Джо Байден собирается подписать законопроект о государственном финансировании без выделения средств для военной помощи Украине и Израилю.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом в среду, 15 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Президент Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом" — говорится в публикации издания, которое администрация американского президента пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

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