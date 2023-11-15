Глава Белого дома Джо Байден собирается подписать законопроект о государственном финансировании без выделения средств для военной помощи Украине и Израилю.
Об этом в среду, 15 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Президент Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом" — говорится в публикации издания, которое администрация американского президента пока не комментирует.
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.
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