Мариуполь преображается: завершение обновления набережной и пляжных зон к июню 2024

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Реконструкция Мариупольской набережной завершится к началу курортного сезона

1:26
Недвижимость

Реновация прибрежной зоны в Мариуполе, расположенной у Азовского моря, будет завершена к началу курортного сезона, как сообщает официальный сайт российского правительства со ссылкой на временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства, Марата Хуснуллина.

Реконструкция Мариупольской набережной завершится к началу курортного сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Olegzima is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В Приморском парке Мариуполя идет активное благоустройство в рамках второго этапа работ. Эксперты уже близки к завершению проекта по обновлению набережной и пляжной зоны, протяженностью в 2,5 километра", — сообщил Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, данная территория была заброшена на протяжении многих лет.

"На пляже уже обновлена осветительная система, установлены детские и пляжные зоны, а также продолжается установка прогулочных дорожек, беговых троп, пергол, амфитеатра и спортивных площадок. Также проложены монолитные участки для пешеходов и развлекательных зон, мест для рыбалки. Окончание работ запланировано на июнь", — добавил он.

В рамках первого этапа благоустройства Приморского парка, под надзором "Единого заказчика в сфере строительства", были созданы три новые обзорные площадки с видом на море и удобным спуском к набережной. Кроме того, в парке была восстановлена главная аллея, проложены новые дорожки и установлены площадки для спорта и игр.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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