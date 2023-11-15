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Политолог Вонг: Китай ждёт от встречи глав США и КНР ослабления торговых тарифов

2:13
Мир

Политический эксперт Нельсон Вонг рассказал, чего ожидает Китай от встречи глав США и КНР. По его мнению, в Китае надеются на ослабление торговых тарифов.

Политолог Вонг: Китай ждёт от встречи глав США и КНР ослабления торговых тарифов
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Вонг также обратил внимание, что Китаю надоело, что в США говорят одно, а делают другое.

"Встреча Байдена и Си Цзиньпина стала возможной, поскольку Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое", — подчеркнул он.

Помимо этого, политолог считает, что в ходе переговоров Пекин также ожидает, что Вашингтон не будет поддерживать независимость Тайваня, а продолжит придерживаться "политики единого Китая". Тем не менее, едва ли можно ожидать от США "стратегической двусмысленности" в этом вопросе.

"Китайская сторона ожидает ослабления торговых барьеров со стороны США и снижения некоторых импортных тарифов на определенные товары из Китая, а также увеличения импорта Китаем американской сельскохозяйственной продукции", — выразил свою точку зрения Вонг.

В заключение он добавил, что в результате предстоящей встречи возможно ожидать какого-то прорыва к нормализации отношений глав государств, но только когда оценят, что Китай, в действительности, стремится не к доминированию, а к мирному сосуществованию.

Напомним, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится 15 ноября в Сан-Франциско. Как прежде писало агентство Reuters, целью встречи Байден назвал возвращение к нормальному курсу общения с китайским коллегой. Эксперты же ожидают, что главной темой встречи лидеров стран будет Тайвань.

При этом накануне встречи американский лидер заявлял, что у Китая есть "реальные проблемы". Вдобавок, по мнению источник Reuters, Байден будет пытаться оказать давление на Си Цзиньпина для того, чтобы он использовал влияние своей страны и призвал Иран не предпринимать провокационных действий и не побуждать своих доверенных лиц вступить в конфликт во избежание эскалации палестино-израильского конфликта.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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