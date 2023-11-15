CNN: Байден накануне встречи с Си Цзиньпином заявил, что у КНР реальные проблемы

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Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что у КНР "реальные проблемы". Как указывает телеканал CNN, по всей видимости, американский лидер имел в виду, что ситуацию, сложившую в экономике Китая. В частности, речь идёт о росте безработицы среди молодёжи, а также кризисе в сфере недвижимости.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Председатель Си - ещё один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. <…> У них реальные проблемы, друзья", — заметил глава США.

При этом представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя публикацию CNN, обратила внимание, что в мире "нет страны, у которой бы не было проблем". Он выразила надежду, что КНР добьётся лучшего развития, обретя более радужные перспективы.

В заключение Мао Нин также выразила надежду, что и США "смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу".

Напомним, что американский и китайский лидеры встретятся в Сан-Франциско, где также состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.