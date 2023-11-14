Зеленский не увидит Украины в Евросоюзе: блок развалится раньше вступления Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский не увидит своей страны в Евросоюзе.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сообщает Parlamentní listy.

Путь Незалежной в ЕС будет невероятно тернист — роль сыграет и конфликт, и воля РФ, пишет автор Ян Кампбелл.

Но до осуществления этих планов Зеленский как президент не дотянет. К тому же, сам блок рискует до этого не дожить.

"Тройка элит сейчас следующая: цифровые фанатики, "инклюзивщики" всех мастей и банкиры", — отметил аналитик.

По его словам, сложившаяся политическая ситуация отличается тем, что один конфликт порождает следующий. Виной всему продажность бюрократов Евросоюза с золотыми парашютами и растерянных политиканов с нарушенными когнитивными механизмами, которые действуют безответственно.