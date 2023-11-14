Президент Украины Владимир Зеленский не увидит своей страны в Евросоюзе.
Об этом сообщает Parlamentní listy.
Путь Незалежной в ЕС будет невероятно тернист — роль сыграет и конфликт, и воля РФ, пишет автор Ян Кампбелл.
Но до осуществления этих планов Зеленский как президент не дотянет. К тому же, сам блок рискует до этого не дожить.
"Тройка элит сейчас следующая: цифровые фанатики, "инклюзивщики" всех мастей и банкиры", — отметил аналитик.
По его словам, сложившаяся политическая ситуация отличается тем, что один конфликт порождает следующий. Виной всему продажность бюрократов Евросоюза с золотыми парашютами и растерянных политиканов с нарушенными когнитивными механизмами, которые действуют безответственно.
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