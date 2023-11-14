Глава МИД Латвии пожаловался пранкерам на седину от России

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш стал ещё более седым, чем был, из-за призывов к уступкам по отношению к России. В этом дипломат сам признался российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Фото: Press.lv

Запись разговора, проведённого от имени африканского политика, выложена в Telegram-канале пранкеров.

Среди прочего Вован и Лексус обсудили с латвийским министром предложение генсека ООН Антониу Гутерриша снять санкции с некоторых российских банков для возобновления зерновой сделки.

"Мы считаем, что это очень плохая идея", — ответил им Кариньш.

По его мнению, никакие уступки по отношению к России недопустимы. "У нас богатый опыт взаимодействия с Россией. Мы всегда жили рядом с Россией. Это наш сосед. Если пойти на уступки, то ничего не получишь взамен", — объяснил дипломат.

По словам чиновника, призывы к ослаблению санкционного давления на РФ добавляют ему седины.

"Я не говорил об этом с Гутерришем. Когда я прочитал, что он это предложил, я не мог поседеть, потому что я уже и так седой. Я просто стал немного более седым, потому что я так думаю, что так делать нельзя", — признался Кришьянис Кариньш.

Напротив, он убеждён в необходимости в усилении санкций против России. В частности, он хотел бы, чтобы весь мир, а не только европейские государства, разорвал торговые отношения с РФ.

"Санкции работают. Но при этом необходимо занимать жесткую позицию", — заключил глава МИД Латвии.