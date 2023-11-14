Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mail: некоторые готовые блюда, хлеб и хлопья не вызывают рак
Невролог Демьяновская: кусание щек и губ может грозить инфицированием и раком
Политолог Мирзаян: переговоры по завершению СВО начнутся в 2025 году
Актриса сериала "Папины дочки" стала жертвой украинских шантажистов
WP: США уведомили Украину о возможных масштабных сокращениях в её госструктурах
The Lancet: сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 14 лет
Стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина
Организатор убийства Политковской досрочно вышел из тюрьмы и уехал в зону СВО в командной должности
Врач Умнов: штамм COVID-19 "пирола" способен поражать печень и поджелудочную

Глава МИД Латвии пожаловался пранкерам на седину от России

1:42
Мир

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш стал ещё более седым, чем был, из-за призывов к уступкам по отношению к России. В этом дипломат сам признался российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Глава МИД Латвии пожаловался пранкерам на седину от России
Фото: Press.lv

Запись разговора, проведённого от имени африканского политика, выложена в Telegram-канале пранкеров.

Среди прочего Вован и Лексус обсудили с латвийским министром предложение генсека ООН Антониу Гутерриша снять санкции с некоторых российских банков для возобновления зерновой сделки.

"Мы считаем, что это очень плохая идея", — ответил им Кариньш.

По его мнению, никакие уступки по отношению к России недопустимы. "У нас богатый опыт взаимодействия с Россией. Мы всегда жили рядом с Россией. Это наш сосед. Если пойти на уступки, то ничего не получишь взамен", — объяснил дипломат.

По словам чиновника, призывы к ослаблению санкционного давления на РФ добавляют ему седины.

"Я не говорил об этом с Гутерришем. Когда я прочитал, что он это предложил, я не мог поседеть, потому что я уже и так седой. Я просто стал немного более седым, потому что я так думаю, что так делать нельзя", — признался Кришьянис Кариньш.

Напротив, он убеждён в необходимости в усилении санкций против России. В частности, он хотел бы, чтобы весь мир, а не только европейские государства, разорвал торговые отношения с РФ.

"Санкции работают. Но при этом необходимо занимать жесткую позицию", — заключил глава МИД Латвии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
The Hill: правда о крушении Украины вырвалась наружу Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк Выводы IV Хабаровского съезда помогут возродить Дальний Восток Сергей Лебедев
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина
Организатор убийства Политковской досрочно вышел из тюрьмы и уехал в зону СВО в командной должности
Врач Умнов: штамм COVID-19 "пирола" способен поражать печень и поджелудочную
МТС Red: Частота хакерских атак увеличилась на 28% в России
The Hill: правда о крушении Украины вырвалась наружу
Минобрнауки РФ предлагает снизить цену обязательных для мигрантов экзаменов
Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах в России
Чемпион мира по рыбалке Артур Билан покинул Украину из-за угрозы мобилизации
В Кремле ответили на обвинения в военном сотрудничестве с КНДР
ООН: под Харьковом Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников