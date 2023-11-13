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Politico: французы используют трупы животных для того, чтобы приучить ВСУ к "запаху смерти"

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Мир

Французские инструкторы используют авторскую методику для того, чтобы приучить к "запаху смерти" украинских военных, которые тренируются на французских военных базах.

Politico: французы используют трупы животных для того, чтобы приучить ВСУ к "запаху смерти"
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом рассказали французские офицеры, слова которых приводит издание Politico.

"В траншеях разбросаны туши мертвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти", — говорится в статье.

При этом не уточняется, туши каких животных используются с этими целями.

Помимо этого, французские инструкторы, готовящие украинцев, используют тактику "внезапных ночных атак".

Авторы объяснили, что эти методы французские инструкторы лишь выполняют просьбу киевских властей, которые пожелали, чтобы ВСУ были готовы к самым тяжёлым боевым условиям.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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