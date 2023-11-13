В США оценили общие потери боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Как пишет британское издание Economist, по подсчётам западных чиновников и аналитиков, в нынешнем конфликте с РФ украинская армия потеряла убитыми и ранеными 190 тысяч человек.
"Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны", — сообщает издание.
Кроме того, в Вашингтоне полагают, что ещё 120 тысяч военнослужащих получили ранения. При этом, для сравнения, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что "по оценкам на сегодняшний день", Украина потеряла 100 тысяч военных.
Однако позднее этот абзац был полностью удалён из письменного и видеозаявления главы ЕК.
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