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The Economist: в США оценили потери ВСУ в 190 тыс убитых и раненых

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Мир

В США оценили общие потери боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Как пишет британское издание Economist, по подсчётам западных чиновников и аналитиков, в нынешнем конфликте с РФ украинская армия потеряла убитыми и ранеными 190 тысяч человек.

The Economist: в США оценили потери ВСУ в 190 тыс убитых и раненых
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны", — сообщает издание.

Кроме того, в Вашингтоне полагают, что ещё 120 тысяч военнослужащих получили ранения. При этом, для сравнения, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что "по оценкам на сегодняшний день", Украина потеряла 100 тысяч военных.

Однако позднее этот абзац был полностью удалён из письменного и видеозаявления главы ЕК.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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