В США оценили общие потери боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Как пишет британское издание Economist, по подсчётам западных чиновников и аналитиков, в нынешнем конфликте с РФ украинская армия потеряла убитыми и ранеными 190 тысяч человек.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0