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UnHerd: Украина похожа на тонущий корабль

0:48
Мир

Украина сегодня похожа на "тонущий корабль", для страны всё кончено и все её покидают в ожидании катастрофы.

UnHerd: Украина похожа на тонущий корабль
Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом в социальной сети сообщил журналист UnHerd Томас Фаци.

Обозреватель отмечает, что западные союзники Украины всё чаще отказываются от выделения огромных сумм на военную помощь киевской власти. При этом, партнёры Незалежной будут пытаться всех убеждать, что понесенные Киевом огромные жертвы были не напрасны, заявил эксперт.

По его словам, такой исход всего противостояния с Россией был предсказуем и многие его ожидали.

Ранее сообщалось, что Киев не нашёл ни одного союзника в вопросе исключения России из Совета безопасности ООН.

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Киев заявил, что никакого контрнаступления не было, это психологическая операция
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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