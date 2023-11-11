Киев не нашёл ни одного союзника в вопросе исключения России из Совбеза ООН

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Члены Совета безопасности ООН, даже поддерживающие националистов оружием и деньгами, не желают и слышать об исключении РФ из Совбеза.

Фото: Официальная страница ООН

Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Любые изменения устава ООН возможны только, если постоянные члены с этим согласны. Любая буква в Уставе может быть заменена на другую букву, если будет согласие всех постоянных членов Совбеза, или как минимум ни один из них не будет выступать против. Последнее изменение в Уставе ООН было 50 лет назад, и с тех пор ничего не менялось", — в интервью "BBC News Украина" сказал украинский дипломат.

Он возмущён тому, что государства из западного блока даже обсуждать не желают исключение РФ из Совбеза ООН, и нет ни одного постоянного члена, который бы был готов говорить о её судьбе, даже среди преданных вопросу поддержки Киева.

Большинство таких членов предоставляет Украине военную и финансовую помощь, но ни одна из стран не готова говорить о судьбе России, подытожил Кислица.