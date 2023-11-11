Нетаньяху не понравилось заявление Макрона о мирных жителях в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко ответил лидеру Франции Эммануэлю Макрону на заявление по Газе. Как уточнил израильский политик, ответственность за страдания мирных граждан Палестины полностью лежит на ХАМАС.

Фото: Daily Mail

Ранее Макрон осудил удары Израиля по сектору Газа и призвал к немедленному прекращению огня. Израилю это не понравилось.

"Ответственность за причинение вреда гражданскому населению лежит на ХАМАС, а не на Израиле. Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян", — заявил Нетаньяху журналистам.

Как подчеркнул премьер, Тель-Авив "делает всё", чтобы не навредить мирным жителям, в том числе призывает покинуть опасные территории, но ХАМАС якобы использует гражданских в качестве "живого щита". И уточнил, что мировые лидеры должны осуждать палестинское движение, а не действия ЦАХАЛ.

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