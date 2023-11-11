Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко ответил лидеру Франции Эммануэлю Макрону на заявление по Газе. Как уточнил израильский политик, ответственность за страдания мирных граждан Палестины полностью лежит на ХАМАС.
Ранее Макрон осудил удары Израиля по сектору Газа и призвал к немедленному прекращению огня. Израилю это не понравилось.
"Ответственность за причинение вреда гражданскому населению лежит на ХАМАС, а не на Израиле. Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян", — заявил Нетаньяху журналистам.
Как подчеркнул премьер, Тель-Авив "делает всё", чтобы не навредить мирным жителям, в том числе призывает покинуть опасные территории, но ХАМАС якобы использует гражданских в качестве "живого щита". И уточнил, что мировые лидеры должны осуждать палестинское движение, а не действия ЦАХАЛ.
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