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Нетаньяху назвал следующую власть в Газе: те, кто не хочет идти путём ХАМАС

0:48
Мир

С окончанием конфликта в секторе Газа к власти должны прийти те, кто не хочет идти путём ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху назвал следующую власть в Газе: те, кто не хочет идти путём ХАМАС
Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

По его словам, при этом у Тель-Авива должна быть временная "ответственность" на территории.

"Те, кто не хотят продолжения пути ХАМАС. Думаю, у Израиля будет ответственность за общую безопасность на неопределённый период", — заявил премьер телеканалу ABC.

Он подчеркнул, что весь мир видел, что бывает, когда у Израиля "нет такой ответственности".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что временные "бразды правления" в Газе могут передать Турции на основе переговоров Анкары и Вашингтона, которые не афиширует ни одна из сторон.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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