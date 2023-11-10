В Германии увеличилось число бездомных из-за наплыва беженцев из Украины

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В течение 2022 года в Германии количество бездомных увеличилось на 58%, в основном за счет прибывших беженцев из Украины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные некоммерческой организации "Помощь бездомны" в Берлине.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Организация отмечает: "Подсчеты свидетельствуют об общем приросте числа бездомных на 58% за период с 2021 по 2022 год. Количество бездомных граждан Германии выросло на 5%, в то время как число бездомных не немецкого происхождения увеличилось на 118%. Этот рост в первую очередь связан с значительным увеличением числа бездомных беженцев, особенно из Украины."

Согласно данным 'Помощи бездомным' за 2021-2022 год, общее число бездомных в Германии в 2022 году составило 607 тысяч человек, из которых 50 тысяч проживали на улицах. В 2021 году число бездомных было 268 тысяч человек.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщает, что на 31 января 2023 года в стране находилось 372 тысячи бездомных. Организация "Помощь бездомным" утверждает, что по их данным на тот же момент в Германии насчитывалось 447 тысяч бездомных. Разница в 75 тысяч объясняется тем, что организация также учитывает временно проживающих у друзей и родственников бездомных.

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