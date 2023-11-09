Конфликт Зеленского и Залужного вызывает тревогу на Украине - СМИ

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киеве пытаются замять конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, возникшем на фоне признания последним катастрофической ситуации в конфликте с РФ. Об этом сообщает издание Bloomberg

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Помощники Зеленского пытались сгладить разногласия, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным руководством после того, как генерал Залужный предупредил о тупиковой ситуации на поле боя.

Залужный, крайне редко общается со СМИ, пользуется большим авторитетом у населения, чем Зеленский, поэтому этот конфликт грозит сделать украинского лидера более уязвимым в политическом плане, говорится в материале издания.

На прошлой неделе Залужный в интервью изданию Economist сказал, что ВСУ зашли в тупик и, скорее всего, ожидаемый прорыв не состоится. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.