В Киеве пытаются замять конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, возникшем на фоне признания последним катастрофической ситуации в конфликте с РФ. Об этом сообщает издание Bloomberg

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain