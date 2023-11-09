Западные политики ведут дискуссии о том, на какое будущее может рассчитывать украинский президент Владимир Зеленский.
По словам немецко-финского бизнесмена Кима Доткома, Запад не исключает возможность отстранения Зеленского от власти на Украине. При этом он добавил, что аналогичная судьба, скорее всего, настигнет и американского президента Джо Байдена.
"Разговоры за столом власти сводятся к тому, что и Байдена, и Зеленского вытесняют", — подчеркнул Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Как пояснил бизнесмен, чиновники на Западе также говорят о скором завершении карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. После кадровых перестановок появятся предпосылки к "серьёзным переговорам" с Москвой, заключил предприниматель.
Ранее Дотком заявил, что Зеленский не одержит победу на следующих президентских выборах.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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