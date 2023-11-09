Немецкий бизнесмен Дотком: на Западе обсуждают отстранение Зеленского от власти

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Западные политики ведут дискуссии о том, на какое будущее может рассчитывать украинский президент Владимир Зеленский.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По словам немецко-финского бизнесмена Кима Доткома, Запад не исключает возможность отстранения Зеленского от власти на Украине. При этом он добавил, что аналогичная судьба, скорее всего, настигнет и американского президента Джо Байдена.

"Разговоры за столом власти сводятся к тому, что и Байдена, и Зеленского вытесняют", — подчеркнул Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Как пояснил бизнесмен, чиновники на Западе также говорят о скором завершении карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. После кадровых перестановок появятся предпосылки к "серьёзным переговорам" с Москвой, заключил предприниматель.

Ранее Дотком заявил, что Зеленский не одержит победу на следующих президентских выборах.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.