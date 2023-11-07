Немецкий бизнесмен Дотком: США знают, что Зеленский не одержит победу на выборах

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Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком заявил о неспособности действующего руководителя Украины Владимира Зеленского победить на следующих президентских выборах.

Фото: openverse.org by President of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, американские политики уже знают, что Зеленскому не удастся переизбраться на высокий пост. Именно поэтому Штаты "закрывают глаза", когда Киев подрывает демократические основы, уточнил предприниматель.

"Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание", — подчеркнул Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения президентских выборов на Украине. Он призвал сосредоточиться на обороне, поскольку страна ведёт вооружённый конфликт.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.