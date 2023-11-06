Владимир Зеленский объяснил, почему отменяет выборы на Украине.
Президент Украины принял решение не проводить президентские выборы на Украине.
"Я считаю, что сейчас выборы — не ко времени", — сказал украинский лидер в своём обращении.
Он отметил, что стране нужно состредосчиться на обороне, чтобы не было "пространства для конфликтов и чужой игры против Украины".
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