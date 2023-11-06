Зеленский отменил выборы на Украине: "Считаю, что сейчас выборы — не ко времени"

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Владимир Зеленский объяснил, почему отменяет выборы на Украине.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Президент Украины принял решение не проводить президентские выборы на Украине.

"Я считаю, что сейчас выборы — не ко времени", — сказал украинский лидер в своём обращении.

Он отметил, что стране нужно состредосчиться на обороне, чтобы не было "пространства для конфликтов и чужой игры против Украины".