Крупнейший голубой бриллиант продан за $43,8 миллиона

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Об этом сообщает международное агентство информации и новостей Associated Press. Самый большой фантазийный ярко-голубой бриллиант из когда-либо выставленных на аукционах был продан во вторник на торгах Christie's в Женеве. Покупка обошлась неназванному владельцу в 43,8 млн долларов.

Фото: https://oir.mobi/

Известно, что на протяжении последних 40 лет драгоценный камень, получивший название Bleu Royal, хранился в частной коллекции. Этот бриллиант в 17,61 карата украшает золотое кольцо. Его особенность — насыщенный синий цвет и неизмененная грушевидная блестящая форма.

Pravda.ru попросила прокомментировать эту новость исполнительного директора Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимира Збойкова:

"Такие крупные и цветные, а потому редкие, бриллианты — это исключительно инвестиционные объекты. В ювелирной промышленности подобные камни не используются, если, конечно, это не заказ на изготовление короны монарха".