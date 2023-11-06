Министерство обороны Украины отсудило почти €10 млн у зарубежного поставщика за некачественные бронежилеты и шлемы.
Международный арбитражный суд вынес решение о возвращении средств, потраченных на закупку для ВСУ бронежилетов и шлемов.
Помимо возвращения средств Минобороны Украины получит штрафные выплаты и проценты.
Название иностранного поставщика Минобороны Украины не разглашает.
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