Арестович* ответил на обвинение в призыве прекратить поставки оружия Украине: я был бы уже мёртв

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Алексей Арестович* отрегировал на нападки украинских патриотов, которые обвинили его в призыве оставить Украину без оружия.

Фото: https://t.me/grafynia/13670

Украинский военный аналитик ответил на обвинения в том, что он "призывает в немецкой прессе прекратить поставки оружия Украине".

Арестович* привёл выдержку из интервью немецкому изданию, в котором он благодарит Германию за военную помощь Украине

"Если бы Германия не снабжала нас, я бы никогда не разговаривал с вами сейчас. Потому что я, вероятно, был бы мёртв", — гласит ответ экс-помощника офиса Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что Украине нужно много оружия.

Ранее Арестович* заявил, что Запад не заинтересован в разгроме России.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.