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Арестович* ответил на обвинение в призыве прекратить поставки оружия Украине: я был бы уже мёртв

0:56
Мир

Алексей Арестович* отрегировал на нападки украинских патриотов, которые обвинили его в призыве оставить Украину без оружия.

Арестович* ответил на обвинение в призыве прекратить поставки оружия Украине: я был бы уже мёртв
Фото: https://t.me/grafynia/13670

Украинский военный аналитик ответил на обвинения в том, что он "призывает в немецкой прессе прекратить поставки оружия Украине".

Арестович* привёл выдержку из интервью немецкому изданию, в котором он благодарит Германию за военную помощь Украине

"Если бы Германия не снабжала нас, я бы никогда не разговаривал с вами сейчас. Потому что я, вероятно, был бы мёртв", — гласит ответ экс-помощника офиса Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что Украине нужно много оружия. 

Ранее Арестович* заявил, что Запад не заинтересован в разгроме России.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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