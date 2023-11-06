Алексей Арестович* отрегировал на нападки украинских патриотов, которые обвинили его в призыве оставить Украину без оружия.
Украинский военный аналитик ответил на обвинения в том, что он "призывает в немецкой прессе прекратить поставки оружия Украине".
Арестович* привёл выдержку из интервью немецкому изданию, в котором он благодарит Германию за военную помощь Украине
"Если бы Германия не снабжала нас, я бы никогда не разговаривал с вами сейчас. Потому что я, вероятно, был бы мёртв", — гласит ответ экс-помощника офиса Владимира Зеленского.
Он подчеркнул, что Украине нужно много оружия.
Ранее Арестович* заявил, что Запад не заинтересован в разгроме России.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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