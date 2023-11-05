Алексей Арестович* объяснил, почему украинскому обществу следует протрезветь и оставить веру в быструю победу.
Украинский военный аналитик призвал украинцев "посмотреть в лицо реальности".
"В нынешнем положении дел военная победа над РФ не представляется возможной", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* признал, что Россия превосходит Украину в сфере экономики, мобилизации и организации.
"Наши партнёры, от которых мы зависим, не заинтересованы в разгроме РФ", — выразил своё мнение аналитик.
Он отметил, что граждане Украины должны понимать, что происходит на самом деле.
Ранее Арестович* предупредил украинцев, что через полгода о НАТО можно будет забыть.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.