Арестович* заявил, что западные партнёры не заинтересованы в разгроме России

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Алексей Арестович* объяснил, почему украинскому обществу следует протрезветь и оставить веру в быструю победу.

Фото: UKRLIFE.TV

Украинский военный аналитик призвал украинцев "посмотреть в лицо реальности".

"В нынешнем положении дел военная победа над РФ не представляется возможной", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* признал, что Россия превосходит Украину в сфере экономики, мобилизации и организации.

"Наши партнёры, от которых мы зависим, не заинтересованы в разгроме РФ", — выразил своё мнение аналитик.

Он отметил, что граждане Украины должны понимать, что происходит на самом деле.

Ранее Арестович* предупредил украинцев, что через полгода о НАТО можно будет забыть.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.