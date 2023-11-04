Алексей Арестович* заявил, что создал у украинцев веру в красивую победу, а теперь её разрушает.
Украинский военный аналитик объяснил, что на его стороне Валерий Залужный, ЕС, США и здравый смысл.
Арестович* признал, что вина за веру жителей Украины в "красивую победу" лежит на нём. Он объяснил, что создавал эту веру для выживания страны. Теперь экс-помощник офиса Владимира Зеденского готов разрушить данную иллюзию.
Аналитик заверил, что не предлагал вступление в НАТО в обмен на территории.
"Еще полгодика-год такой "успешной" политики, какую мы ведём сейчас, и забыть можно будет и о НАТО. Речь будет идти только о неких "гарантиях без вступления", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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