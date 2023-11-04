Зеленский отверг сообщения о принуждении Западом к переговорам с Россией

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Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг западные СМИ, которые сообщают, что его партнёры якобы начали принуждать украинскую власть к переговорам с Кремлём.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Ранее издание NBCNews сообщало, что западные кураторы уже проводят переговоры с Зеленским по возможному мирному подписанию договора с Москвой. Также сообщалось, что Киев решает, чем пожертвует для достижения этой цели.

"Никто не давит на меня сегодня", — сказал глава Украины на пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дел Ляйен.

Все подобные разговоры были до конфликта и в самом начале, сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что не будет такого, чтобы киевская власть села на разговор с РФ, что нет такого, "что о чём-то разговаривали и что-то Москве отдавали".