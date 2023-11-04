Чиновники Запада начали деликатные дискуссии с киевским режимом о переговорах с Москвой.
Об этом сообщает издание NBC.
По информации, обсуждаются уступки, на которые киевская власть пойдёт для прекращения российской спецоперации. И хотя официальный Вашингтон ожидает, что Киев продолжить сражаться этой зимой, растёт чувство, что уже поздно, и приходит время договариваться с кремлем.
По информации автора статьи, официальные лица уже поговаривают о том, что у Киева осталось времени "до конца этого года или январь 2024-го".
В качестве стимула для переговоров Североатлантический альянс НАТО мог бы предложить Украине некие гарантии безопасности, но без вступления Киева в военный блок. Эта мера якобы успокоит Украину, отмечает издание.
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