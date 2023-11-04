Запад начал обсуждать с киевской властью, что он отдаст России

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Чиновники Запада начали деликатные дискуссии с киевским режимом о переговорах с Москвой.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает издание NBC.

По информации, обсуждаются уступки, на которые киевская власть пойдёт для прекращения российской спецоперации. И хотя официальный Вашингтон ожидает, что Киев продолжить сражаться этой зимой, растёт чувство, что уже поздно, и приходит время договариваться с кремлем.

По информации автора статьи, официальные лица уже поговаривают о том, что у Киева осталось времени "до конца этого года или январь 2024-го".

В качестве стимула для переговоров Североатлантический альянс НАТО мог бы предложить Украине некие гарантии безопасности, но без вступления Киева в военный блок. Эта мера якобы успокоит Украину, отмечает издание.