Генерал Соболев считает, что переговоры с Киевом невыгодны

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев оценил предположительное обсуждение мирных переговоров между США, ЕС и Украиной и условий, на которые придётся пойти украинским властям для урегулирования конфликта.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Депутат признался, что не верит в возможность этих переговоров.

"Я думаю, что, с одной стороны, эти переговоры вряд ли возможны", — сказал Соболев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Член комитета Госдумы по обороне полагает, что переговоры с Киевом Москве невыгодны. Соболев считает, что если вести переговоры в нынешней ситуации и исходя из сегодняшних реалий, оставшаяся часть Украины останется под контролем Запада, и с ней придётся "вести новую войну через год-полтора".

Соболев полагает, что есть все предпосылки для того, что новое противостояние окажется "ещё более кровавым".