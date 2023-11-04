Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев оценил предположительное обсуждение мирных переговоров между США, ЕС и Украиной и условий, на которые придётся пойти украинским властям для урегулирования конфликта.
Депутат признался, что не верит в возможность этих переговоров.
"Я думаю, что, с одной стороны, эти переговоры вряд ли возможны", — сказал Соболев в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Член комитета Госдумы по обороне полагает, что переговоры с Киевом Москве невыгодны. Соболев считает, что если вести переговоры в нынешней ситуации и исходя из сегодняшних реалий, оставшаяся часть Украины останется под контролем Запада, и с ней придётся "вести новую войну через год-полтора".
Соболев полагает, что есть все предпосылки для того, что новое противостояние окажется "ещё более кровавым".
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