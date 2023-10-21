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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер рассказал, что США не разрешили Украине вести мирные переговоры с Россией

Мир

Вашингтон запретил Украине садиться за стол переговоров с Россией в марте 2022 года. Об этом рассказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер рассказал, что США не разрешили Украине вести мирные переговоры с Россией
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили", — вспомнил Шрёдер в беседе с Berliner Zeitung.

Политик подчеркнул, что Украина с самого начала должна была согласовывать с США все детали переговоров. Шрёдер заверил, что тогда Киев готов был строить диалог с Россией, отказавшись от планов по вступлению в НАТО и обсудив вопрос принадлежности Крыма.

Однако этим планам не суждено было сбыться, отметил бывший канцлер. Шрёдер убеждён, что переговоры Россия-Украина были изначально обречены, потому что решения по всем связанным с ними вопросам принимал Вашингтон.

Это был провал европейской дипломатии, добавил политик, который привёл к более тесному сотрудничеству России с Китаем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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