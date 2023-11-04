Политаналитик Носович: эстонский завод боеприпасов на границе может угрожать России

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Планы Эстонии открыть завод по производству боеприпасов в приграничной с Россией Нерве могут угрожать петербургской агломерации, заявил политический аналитик Александр Носович.

Фото: phonoteka.org

Министерство обороны Эстонии объявило о своём решении начать собственное производство боеприпасов. По словам полковника Ханнеса Тоомсалу, такое решение было принято в Таллине из-за дефицита снарядов в западных странах в целом.

По мнению аналитика, опасность состоит даже не в том, что снаряды будут "расходится" по европейским странам, а риск скорее локальный.

"Мы ещё не знаем масштабов производства. Если объёмы будут серьёзные, то может возникнуть угроза для России, для петербургской агломерации. При этом необязательно боеприпасы куда-то транспортировать. Их можно складировать в окрестностях Нарвы. В случае детонации в зоне поражения окажется и российская территория", — пояснил эксперт "Известиям".