Эстонское МВД хочет получить право депортировать получивших российское гражданство

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

Жители, принявшие российское гражданство, могут подлежать насильной депортации из Эстонии.

Фото: phonoteka.org

С такой инициативой выступил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он будет работать на соответствующей законодательной инициативой.

По его словам, повышение количества россиян в стране крайне нежелательно - они будут нелояльно настроены к эстонскому государству.

Решение Ляэнеметс видит в том чтобы лишать российских граждан вида на жительство в Эстонии.