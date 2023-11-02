Жители, принявшие российское гражданство, могут подлежать насильной депортации из Эстонии.
С такой инициативой выступил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он будет работать на соответствующей законодательной инициативой.
По его словам, повышение количества россиян в стране крайне нежелательно - они будут нелояльно настроены к эстонскому государству.
Решение Ляэнеметс видит в том чтобы лишать российских граждан вида на жительство в Эстонии.
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