Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Sun: британский снайпер, расхваливавший русскую артиллерию, погиб под артобстрелом в зоне СВО
В США не увидели угрозы открытия второго фронта на Ближнем Востоке
После возвращения Пугачёвой в РФ вспомнили о Нагиеве
Минобороны России: за неделю Киев потерял 5,5 тысячи солдат и 10 самолётов
Волгоградцы завалили заявками отлов собак в городе
Белгородские врачи скорой начнут работать с видеорегистраторами
Владивосток основательно готовится к грядущей непогоде
В Германии посчитали, что "последний украинец" закончится через 8 лет
Глава Дагестана Меликов обратился к жителям республики

National Interest: ВСУ не готовы к противостоянию с ВС России зимой

0:55
Мир

Российские военные тщательно готовятся к зимней кампании, а вот у ВСУ могут возникнуть серьёзные проблемы, заявила американский аналитик Марина Мирон.

National Interest: ВСУ не готовы к противостоянию с ВС России зимой
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По её словам, часть вооружения украинцев, к примеру, БПЛА, просто не смогут работать при низких температурах.

"Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге", — заявила обозреватель в статье для National Interest.

Кроме того, из-за ударов ВС России по критической инфраструктуре и базам ВСУ, украинцы могут остаться без энергоресурсов, что исключит наличие связи между подразделениями или прервёт работу полевых госпиталей.

"Русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимнего конфликта", — резюмировала Мирон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Оставшийся без Пугачевой Максим Галкин* опубликовал видеозаявление
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
Украине до распада осталось около года
"Свинья на "Соколе" останется хрюшкой": ВКС РФ готовы сбивать F-16 Украины
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Маточная и внематочная: в Ростове женщина с необычной беременностью родила ребенка
Алла Пугачева покинула свой дом в подмосковной деревне Грязь и направилась в сторону Санкт-Петербурга
Daily Mail: ученые нашли несколько типов биологического старения
Daily Mail: ученые нашли несколько типов биологического старения
Последние материалы
National Interest: ВСУ не готовы к противостоянию с ВС России зимой
В США не увидели угрозы открытия второго фронта на Ближнем Востоке
После возвращения Пугачёвой в РФ вспомнили о Нагиеве
Минобороны России: за неделю Киев потерял 5,5 тысячи солдат и 10 самолётов
Волгоградцы завалили заявками отлов собак в городе
Белгородские врачи скорой начнут работать с видеорегистраторами
Владивосток основательно готовится к грядущей непогоде
В Германии посчитали, что "последний украинец" закончится через 8 лет
Глава Дагестана Меликов обратился к жителям республики
Экс-командующий Сил спецопераций ВСУ высказался о своей отставке: "Не понимаю, что случилось"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников