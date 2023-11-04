National Interest: ВСУ не готовы к противостоянию с ВС России зимой

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Российские военные тщательно готовятся к зимней кампании, а вот у ВСУ могут возникнуть серьёзные проблемы, заявила американский аналитик Марина Мирон.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По её словам, часть вооружения украинцев, к примеру, БПЛА, просто не смогут работать при низких температурах.

"Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге", — заявила обозреватель в статье для National Interest.

Кроме того, из-за ударов ВС России по критической инфраструктуре и базам ВСУ, украинцы могут остаться без энергоресурсов, что исключит наличие связи между подразделениями или прервёт работу полевых госпиталей.

"Русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимнего конфликта", — резюмировала Мирон.

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