Соединенные Штаты выделяют $300 миллионов на закупку вооружения для Украины в рамках нового пакета помощи, который также предусматривает передачу имущества с военных складов на сумму $125 миллионов, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.