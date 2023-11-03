Соединенные Штаты выделяют $300 миллионов на закупку вооружения для Украины в рамках нового пакета помощи, который также предусматривает передачу имущества с военных складов на сумму $125 миллионов, сообщает РИА Новости.
Украина получит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, более чем 3 миллиона патронов и гранат, инженерные боеприпасы, противопехотные мины, 12 грузовиков и утепленное обмундирование.
Дополнительно Пентагон закупит для Украины "боеприпасы с лазерным наведением для противодействия беспилотным летательным аппаратам".
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