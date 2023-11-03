Турецкий электрокар TOGG появился в гараже президента Казахстана

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В знак особого уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG. Президент Казахстана поблагодарил коллегу и поздравил его со стартом серийного производства электромобилей.

Фото: somanyhorses .ru/v-turcii-predstavlen-sobstvennyy-elektromobil/

Эрдоган прибыл в Астану для выступления на X юбилейном саммите Организации тюркских государств. Турция является одним из четырех основных торговых партнеров Казахстана. В настоящее время между странами активно развивается сотрудничество в инвестиционной сфере. Сегодня в Республике Казахстан зарегистрировано более 4300 компаний с турецким капиталом.

Ранее Турция неоднократно заявляла о планах сделать электромобиль Togg одной из самых популярных марок в мире. Министр промышленности и технологий страны Фатих Каджыр приводил данные о том, что турецкий автопром собирает около 180-200 подобных машин в день.

Впервые электрокар Togg был показан в 2019 году, но в продажу поступил только в марте 2023 года. Сборка автомобилей производится в провинции Бурса. Машина построена на собственной модульной платформе. В базовой комплектации с одним мотором мощностью 218 л. с. авто имеет запас хода 314 км. Его стоимость составляет около 52 700 долларов. Существует и полноприводная версия с двумя моторами мощностью 435 л. с. Запас хода этого электрокара — 520 км, а цена 64 000 долларов.