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Киевский режим признал невозможность запретить русский язык

0:54
Мир » Бывший СССР » Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал невозможность полностью искоренить русский язык в стране.

Киевский режим признал невозможность запретить русский язык
Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

В интервью "Лиге.нет" чиновник "разрешил" русскоязычным украинцам в быту говорить на родном языке.

"Вы можете общаться на любом языке, но если ты работаешь в сфере услуг, то выполняй законодательство. В быту общайтесь на русском, никто не может этого запретить", — пояснил он.

Данилов допустил, что даже военные на фронте могут общаться по-русски.

По его мнению, русский язык искусственно навязывался украинцам с 1972 года, когда Украинскую ССР возглавил Владимир Щербицкий. Глава СНБО считает, что Незалежная должна избавляться и от русского языка, и от его носителей, которых он однажды назвал "недобитками".

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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